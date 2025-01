„Zugeparkter“ Pkw ließ 62-Jährige völlig ausrasten

Völlig in Rage geraten ist eine 62 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag in Wien-Ottakring. Stein des Anstoßes für ihren Unmut war ihr kurzzeitig „zugeparkter“ Wagen. Die Anwesenheit der Polizei änderte nichts an ihrem Ärger, auch die ihres Lebensgefährten nicht – ganz im Gegenteil. Nach Schimpftiraden wollte die Tobende mit ihrem Auto flüchten – und verletzte schlussendlich auch noch zwei Polizisten.