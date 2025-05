Lob von NHL-Stars: „Österreich war richtig gut!“

Der Klagenfurter wurde auf Seiten Österreichs zum besten Spieler des Abends gewählt, erhielt tosenden Applaus von den 5200 Fans in der Avicii-Arena. „Das war ein sehr schönes Gefühl, noch schöner wäre ein Punkt gewesen.“ Was er für den Liga-Alltag mitnimmt? „Jetzt heißt es mal emotional runterkommen, das Spiel analysieren. Was habe ich gut gemacht, woran kann ich arbeiten. Meine Devise ist jeden Tag hart zu trainieren, jeden Tag bereit zu sein, falls mich der Trainer braucht. Daher kommen die Ruhe und das Selbstvertrauen. Ich will es mir verdienen, noch öfters zu spielen.“