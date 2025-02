Warum Frauen dem Fitnessstudio fernbleiben

Aller Vorteile zum Trotz sind Frauen jedoch oftmals weniger aktiv, als sie sein sollten: Laut WHO erreichen 20 bis 40 Prozent von ihnen nicht das empfohlene Minimum von 150 Minuten „mäßiger bis intensiver“ körperlicher Aktivität pro Woche, einschließlich Muskelaufbau an mindestens zwei Tagen. Zugleich zeigen Studien, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufiger unzufrieden mit ihrem Körper sind, was sich wiederum negativ auf ihr Wohlbefinden auswirken und unter anderem zu einem Verlust des Selbstwertgefühls bis hin zu Depressionen führen kann.