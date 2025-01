Lieserschlucht monatelang für Verkehr gesperrt

Bauarbeiten in Schlucht herausfordernd

Im Juni soll die B99 dann einseitig in Fahrtrichtung Seeboden befahrbar sein, in den Sommermonaten Juli, August und September wird die Sperre gänzlich aufgehoben. „Wir haben bei dem Bauzeitplan größtmögliche Rücksicht auf die Bedürfnisse vor Ort genommen. In der Schlucht zu bauen, ist aber technisch sehr herausfordernd. Dafür müssen wir die Bevölkerung und Betriebe vor Ort um Verständnis ersuchen“, sagt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber und betont: „Sie bekommen dafür am Ende eine seit Jahrzehnten ersehnte, sichere Radverbindung durch die Lieserschlucht und einen in Österreich einzigartigen Radweg.“