„Kreislaufwirtschaft ist mehr als Müllvermeidung“

Fossile Energien und Krisen als Turbo

Dass die Energiewende auch in Kärnten noch lange nicht geschafft ist, stellt Kelag-Innovationschef Martin Glatz klar: „Der Anteil fossiler Energien liegt noch immer bei 44 Prozent, das ist unsere Aufgabe. Sonst sind wir weiter in gewisser Weise erpressbar.“ Nur über mehr grünen Strom gehe das aber nicht: „Strom muss in der Sekunde produziert werden, in der er konsumiert wird.“ Um alle Lücken zu schließen, müsse das System optimiert und Speicher ausgebaut werden. Da gibt es Ansätze, das Fernwärmenetz zu nutzen.