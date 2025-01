„Enormer Schub!“ ÖSV-Juwel feiert ersten Sieg

„Der erste Sieg im Europacup bedeutet mir sehr viel und zeigt, dass sich die harte Arbeit gelohnt hat“, sagte Haas. Morgen steht eine weitere Abfahrt und am Samstag ein Super-G auf dem Programm. „Natürlich gibt mir das heutige Ergebnis einen enormen Schub für den Rest der Saison und morgen will ich wieder zeigen, was in mir steckt. Skifahren macht im Moment einfach nur Spaß und das ist für mich das Wichtigste“, so der Premierensieger.