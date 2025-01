Halbe Million Euro Schaden: Panzerknacker im Knast

Mit Behörden kooperiert

In Handschellen brachte man den Angestellten, der nach eigenen Angaben 800 Euro im Monat verdient hat, in den Saal 8. Er wird wohl einem Halbtagsjob nachgegangen sein, sonst hätte er kaum so viel Tagesfreizeit für die Einbruchstouren gehabt. Auf Anraten seines Anwalts Nikolaus Mitrovits bekannte sich der Angeklagte, der in seiner Heimat einschlägig vorbestraft ist, vollinhaltlich schuldig und legte ein umfassendes Geständnis ab. Was hätte es bei der Vielzahl an nachgewiesenen Straftaten auch gebracht, ein paar abzustreiten? „Ich habe das Geld gebraucht“, rechtfertigte der Mann seine Taten. „Und es war in den meisten Fällen nicht wirklich schwierig.“