Skrupellos! Räubertrio überfällt Hundertjährigen

Ein Hundertjähriger ist in der deutschen Stadt Bremen Opfer eines Raubüberfalls geworden. Drei Männer überfielen den Pensionisten und dessen 59-jährigen Schwiegersohn am Freitagabend in der Innenstadt, wie die Politei mitteilte. Dabei habe das Trio unter Anwendung von Gewalt eine wertvolle Armbanduhr entwendet. Der Hundertjährige wurde leicht verletzt.