Final-Time! In München steppt schon der Bär

Laute Inter-Fans

Lauter geht‘s da schon in einem anderen Viertel Münchens zu, in dem mit Christian Reichel an ein anderer „Krone“-Reporter „wildert“. Die Inter-Fans trafen sich schon am Vormittag am Odeonsplatz. Und schraubten den Akustikpegel schon einmal merklich nach oben. Auch wenn bis zum Anpfiff schon noch Luft nach oben gegeben ist.