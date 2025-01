Wer sich nicht an Regeln hält, schadet uns allen“

Am Donnerstag haben sich daher 15 Gastronomen im Baba Döner auf der Favoritenstraße versammelt. Zusammengetrommelt wurden sie von SPÖ-Gemeinderätin Aslihan Bozatemur, die als gebürtige Türkin in der Community gut vernetzt ist. „Wien steht für Qualität, Verlässlichkeit und faire Regeln – genau darauf können sich die Wiener verlassen. Die große Mehrheit der Unternehmer hält sich an die Vorgaben, arbeitet hart und leistet einen wertvollen Beitrag für unsere Wirtschaft“, sagt Bozatemur. Der Betreiber von insgesamt 16 Kent-Filialen in Wien, Temel Tütüncü, stimmt dem zu: „Wer sich nicht an die Regeln hält, schadet uns allen. So sind wir nicht.“ Die Gastronomen sind sich einig: Es braucht strenge Hygiene- und Qualitätskontrollen vonseiten der Stadt.