Pilnaceks Witwe zerstörte Handy mit Bunsenbrenner

Zwei Bücher werden im Februar zum Ableben des verstorbenen ehemaligen Justizchefs Christian Pilnacek veröffentlicht. Vor allem die Fragen, was in der Nacht des Todes genau passiert ist und was danach mit Pilnaceks Laptop und seinem Handy passiert ist, scheinen auch für die Causa von großer Bedeutung. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft leitete bekanntlich ein Verfahren ein, das sich mit der Abnahme von Pilnaceks IT-Geräten durch die Polizei in Niederösterreich befasste. Diese Abnahme – so der Verdacht – soll ohne ausreichende Befugnisse die Herausgabe von Geräten durch Pilnaceks Freundin Karin Wurm verlangt haben.