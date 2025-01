Kritischer Zadra störte Wallners Wellnessstunde

Genervt von Stadttunnel-Diskussion

Auch in Sachen Arbeitsmarktpolitik sei das Land engagiert: „Gemeinsam mit dem AMS nehmen wir 52 Millionen Euro in die Hand – die Rate ist höher als die vom Stadttunnel“, bemerkte Wallner, der ob der Kritik am Großprojekt sichtlich genervt war. „Wir sollten den Unternehmern und den Beschäftigten erklären, wie wir die Wirtschaft unterstützen wollen und nicht zum x-ten Mal eine Stadttunneldebatte führen. Mich ärgert die Art und Weise, wie sie die Menschen in einer wirklich unangenehmen Situation hängen lassen wollen, mit täglichen Staus, mit schlechten Luftwerten“, schimpfte Wallner in Richtung Grüne.