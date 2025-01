Seltene Spinnenart hält Kärntner Städte in Atem

Während die einen panisch draufhauen, kümmern sich andere fürsorglich um die achtbeinigen Einwanderer. Wie Marie-Kristin Lendler. „Ich hab’ sie aus dem Augenwinkel am Fenster krabbeln gesehen und anfangs aufgrund ihrer Größe natürlich Angst gehabt“, so die Villacherin (22), die in Klagenfurt studiert und wohnt, zur „Krone“. Irgendwie kam ihr die Spinne aber auch bekannt vor: „Ich hab’ mich an ein TikTok-Video aus Deutschland über eine neue Spinnenart erinnert, das ich mal gesehen habe. Dann hab’ ich im Internet recherchiert und sie als Nosferatu-Spinne entlarvt.“ Eine Gattung, deren Zeichnung am Vorderkörper einem schwarz-weißen Vampirschädel ähnelt (daher auch Nosferatu; rumänisch für Vampir).