Sexy Tipps: Wo sich Paare richtig austoben können

Urlaub – das bedeutet, den Alltag hinter sich zu lassen und einmal so richtig auszuspannen. Sex kann dabei behilflich sein und gehört zur perfekten Auszeit für viele auch dazu: In einer Umfrage des Dating-Portals ElitePartner gaben 63 Prozent der Befragten an, im Urlaub mehr Sex zu haben als im Alltag. Erotikhotels können den nötigen Anreiz dafür liefern und möglicherweise auch motivieren, Gewohntes hinter sich zu lassen und Neues auszuprobieren.