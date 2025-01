Umweltanwältin: Freispruch vom Gericht bestätigt

Weil die Staatsanwaltschaft gegen den Freispruch berufen hatte, stand die Umweltanwältin des Landes Steiermark, Ute Pöllinger, am Mittwoch erneut vor Gericht – diesmal am Oberlandesgericht in Graz. Es ging um die angeklagte Falschaussage rund um die Ermittlungen im UVP-Skandal.