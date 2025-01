Der Mugshot von Tom Welling schockiert die Fans!

Erinnerungen an Timberlake

Im Vorjahr sorgte Sänger Justin Timberlake mit einem ähnlichen Vorfall für Schlagzeilen. Auch sein Mugshot mit glasigen Augen ging um die Welt. Timberlake war Mitte Juni in Sag Harbor, etwa 150 Kilometer östlich der Millionenmetropole New York, wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und angeklagt worden. Im September wurde er dann zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldbuße verurteilt.