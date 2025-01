Traditionsreicher Seilehersteller zieht Reißleine

„Der Markt leidet aktuell an Überkapazität, es gibt zu viele Produzenten, vor allem auch in Osteuropa, in der Türkei, in Italien und Deutschland“, sagt Teufelberger, der selbst erst vor knapp zwei Jahren in Polen einen Betrieb übernommen hatte. Die dort beschäftigten 120 Mitarbeiter sind übrigens nicht von der Insolvenz betroffen, während die 186 Beschäftigten im Strapping-Solutions-Bereich, der in der Teufelberger GmbH beheimatet ist, nun zittern müssen. Bereits fix: Ihre Jänner-Löhne und -Gehälter erhalten sie nicht mehr. Die werden zum Fall für den Insolvenzentgelt-Fonds.