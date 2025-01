Neuer Chef: Das kostete KTM Hunderte Millionen

Um 11.20 Uhr schloss der scheidende Aufsichtsratschef Josef Blazicek am Montag die außerordentliche Hauptversammlung im „House of Brands“ in Oberösterreich. Für die Aktionäre bedeutete das: ab zum mit Schnitzelsemmerln, Salaten und Donuts bestückten Buffet. Den Appetit darauf hatten auch die Worte von KTM-Chef Gottfried Neumeister nicht verdorben, der zuvor die millionenschweren Gründe für die Schwierigkeiten darlegte.