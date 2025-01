Ex-Chef kehrt vorübergehend an Firmenspitze zurück

Überraschende Rochade an der Spitze von Wintersteiger: Weil mit Harold Kostka der aktuelle Vorstandschef per 31. Jänner das Unternehmen verlässt, ging das Unternehmen aus Oberösterreich auf Nachfolgersuche. Vorübergehend folgt Kostka sein Vorgänger an der Wintersteiger-Spitze nach: Florestan von Boxberg.