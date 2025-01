Nach Chef-Rochade geht Sesselrücken bei KTM weiter

Gewerbegebiet Nord 20 in Munderfing: Drei Autominuten vom KTM-Stammwerk in Mattighofen entfernt, steigt am Montag im „House of Brands“ die außerordentliche Hauptversammlung der Pierer Mobility AG. Die Muttergesellschaft des in die Insolvenz geschlitterten Motorradherstellers hat diese einberufen, um die formellen Weichen für die Sanierung des Unternehmens zu stellen.