Keine Milde nach zweifachen Mordversuch mit Auto

„Aussprache“ mit neuem Freund der Ex endete fatal

Am Steuer des VW Passat saß ein vorbestrafter Türke (32), der sich zuvor eine Ecstasy-Tablette eingeworfen und rund ein Gramm Kokain durch die Nase gezogen hatte. „Ich habe an dem Abend erfahren, dass die Mutter meiner Tochter einen neuen Freund hat“, gestand der Angeklagte.