Emotionaler Abschied von ihrem Pflege-Hündchen

„Werde dich so vermissen!“

Die 43-Jährige hatte die von der Humane Society ausfindig gemachte Besitzerin und deren Sohn zu sich in die Villa eingeladen. Paris empfing sie in ihrem Foyer, knuddelte das Schoßhündchen aber vorher noch einmal: „Ich werde dich so vermissen!“ Während der kleine Sohn des Frauchens sein Hündchen freudestrahlend sofort in seine Arme schloss, nahm Hilton die Mutter in die Arme. Diese bedankte sich bei der Promi-Blondine: „Danke von ganzem Herzen, dass du ,Zuzu‘ bei dir aufgenommen hast. Mein Sohn ist so happy, sie wiederzuhaben! Sie ist seine große emotionale Unterstützerin!“