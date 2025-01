Gedenkfeier in Salzburg für Berg-Pionier

Zum 100. Todestag von Johann Stüdl, Mitbegründer des Alpenvereins und Berg-Pionier, wird es am 29. Jänner in Salzburg eine große Gedenkfeier geben. Stüdl führte im 19. Jahrhundert zahlreiche Erstbesteigungen in den Alpen durch und legte die Grundsteine für den modernen Alpinismus.