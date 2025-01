„In extremen Höhen geht es an die Substanz“

Rupert Hauer aus Mauterndorf ist Alpinpolizist und Extrembergsteiger. Sechs Mal stand er schon am Gipfel des Mount Everest und bestieg sechs weitere 8000er. Gipfelsiege in unseren Breiten mit dem Großglockner inklusive sind für Alpinisten wie ihn fast schon Selbstverständlichkeit. Gefahren lauern überall, auch am Glockner. Urteilen will er über den Kältetod einer Salzburgerin aber nicht. „Es kann auch bei uns extrem sein, wenn Sturm aufkommt und man sich nur sehr langsam fortbewegen kann“, meint seine Partnerin Anita Maruna. Sie ist Höhenärztin und in der Praxis Dr. Aufmesser im Winter in Obertauern für Patienten da. Beide begleiten für ein Tiroler Unternehmen Expeditionen auf die höchsten Berge der Welt.