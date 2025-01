Van der Bellen bei „Konzert der drei Präsidenten“

Das Konzert soll am gleichen Tag wie im Jahr 2010 auf Triests Hauptplatz, der Piazza dell ́Unitá, stattfinden. Auch diesmal wird Muti dirigieren. Triests Bürgermeister will bereits diese Woche die Einladungen an die Staatspräsidenten verschicken, berichtete die Triester Tageszeitung „Il Piccolo“ am Montag.