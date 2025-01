Brand in türkischem Skihotel: Manager in U-Haft

Die Brandursache war zunächst unklar, die Ermittlungen laufen noch. Die Türkei hat eine düstere Bilanz, was Gebäudesicherheitsmaßnahmen angeht. Erst am Freitagabend stürzte ein Wohnhaus in Konya ein. Zwei Menschen kamen ums Leben. Vergangenes Jahr waren 29 Menschen bei einem Brand in einem Nachtclub in Istanbul gestorben.