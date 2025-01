Hotel in Flammen: Menschen sprangen in den Tod

Das verheerende Feuer in dem Hotel in der Provinz Bolu hatte die 238 Gäste in der Nacht überrascht. Die Such- und Löscharbeiten wurden am Dienstag in den Abendstunden abgeschlossen. Das zwölfstöckige Hotel ist an einen Hang gebaut, was den Einsatz laut Innenminister erschwerte. Bilder zeigten ein schwarz verkohltes Gebäude.