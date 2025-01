Gewalt! Hilferufe aus unseren Kindergärten

Brennpunkt Migration: 20 Nationen in einer Gruppe

Dazu kommen fehlende Benimmregeln von zu Hause, wie zum Beispiel Bitte und Danke sagen“, beklagt etwa Edeltraud Mühlbauer. Es bräuchte dringend mehr unterstützende Hände. Und auch Sabine Fritzer kennt diese Alltagsprobleme: „Ich arbeite in einem Haus mit sehr hohem Migrationsanteil, was bedeutet, dass wir Familien aus über 20 verschiedenen Nationen haben.“