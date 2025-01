Verschlechterungen bei Kinderbildung drohen

Besonders alarmierend ist auch: Rund 70 Prozent des Personals fühlt sich regelmäßig erschöpft, und fast ebenso viele denken regelmäßig an einen Berufswechsel. „Die Ergebnisse der Umfrage zeigen ein klares, ehrliches und sehr realistisches Bild der aktuellen Situation in den Vorarlberger Kindergärten und Kleinkindeinrichtungen“, sieht Christina Perterer, Fachbereichsleiterin bei der Gewerkschaft younion, ein deutliches Abbild der Realität in den Umfrageergebnissen. „Erschreckend bzw. alarmierend ist die Tatsache, dass der Negativ-Trend der Unzufriedenheit beim Personal schon seit langem anhält und kaum Besserung in Sicht ist. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um gerade bestehendes Personal besser in der täglichen Arbeit zu unterstützen und zu entlasten.“