Eisbären stehen vor historischem Erfolg in Liga

Jetzt hilft der Konkurrenz nur mehr ein Fabellauf

Doch jetzt könnte es noch besser gehen! Da die direkten Duelle gewonnen wurden, werden die Eisbären bei Punktgleichheit in jedem Fall vor Ritten und Jesenice gereiht. Mit dem 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) am Samstag gegen Sorgenkind Bregenzerwald schossen sich die Rodman-Boys offiziell auf Platz eins der Liga. Ein Spiel bleibt noch – kommenden Donnerstag erneut daheim gegen Schlusslicht Gröden! Nur Titelanwärter Jesenice kann dem EKZ jetzt noch in die Suppe spucken, muss dafür aber alle seine fünf ausstehenden Partien gewinnen.