„Unser Hauptproblem waren ein paar Charaktere“

Abstiegskampf pur für Inter Kleßheim! Seit Wochen irren die Futsaler in der unteren Tabellenregion der ersten Liga umher. Am Sonntag (14) kommt es gegen Dynamo Triestingtal zum wichtigen Duell gegen das Schlusslicht. Der Vorletzte Kleßheim benötigt auswärts einen Sieg, um am letzten Spieltag noch auf den rettenden vierten Platz springen zu können. „Der Abstiegskampf ist für viele von uns eine neue Situation. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so eng wird“, sagt Kapitän Christopher Ruprecht. Das zweite Jahr Erstklassigkeit war schwierig. In der Abstiegsrunde fehlt nach drei Spieltagen noch ein Sieg, der in Triestingtal hermuss. „Wenn wir nicht gewinnen, haben wir uns es auch nicht verdient, in der Liga zu bleiben“, weiß Ruprecht.