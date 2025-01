Schuhgröße 35! Kärntnerin sucht perfektes Material

Payer reist als Weltcup-Zweite an

Mit dabei sind am Sonntag auch die Weltcup-Athleten Sabine und Alex Payer sowie Martina Ankele, die am Samstag direkt nach dem Riesentorlauf in Rogla (Slo) auf die Simonhöhe anreisten. Sabine kommt mit einem zweiten Platz heim – im Finale war wieder einmal die Japanerin Tsubaki Miki schneller. Sie legt bei den Parallel-Snowboardern eine Traum-Saison hin: Führende in beiden Disziplinenwertungen und im Gesamt-Weltcup – von zwölf Rennen stand sie elfmal am Stockerl.