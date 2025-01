Lenker auf Drogen und ohne Führerschein erwischt

Wer genau hinsieht, der findet – das galt in der Nacht auf Samstag bei Schwerpunktkontrollen mehrerer Streifen in Oberösterreich. So zog die Polizei unter anderem zwei betrunkene Autofahrer und zwei Lenker auf Drogen aus dem Verkehr. Ein weiterer war überhaupt ohne Führerschein unterwegs.