Wegen „Fremdgeher“ droht Meister der Absturz

Da die Übertrittszeit in der heimischen Bundesliga bereits am 10. Jänner endete, darf der Doublesieger keinen neuen Spieler mehr verpflichten. Weswegen eine außerordentliche Kadererweiterung beantragt wurde. „Da wir – wie einst Baden – nichts davon wussten, bin ich zuversichtlich, dass sich das aufklärt, wir reagieren können“, gibt sich Wr. Neustadts Sportchef Franz Gernjak kämpferisch. Muss er auch! Zumal gar der Worst-Case im Raum steht, ein Abzug aller Punkte droht. „Letztes Jahr lief eine Spielerin in der Damen-Bundesliga auch für einen anderen Verein. Die Ergebnisse wurden am Ende nicht annulliert“, so Gernjak. „Ich gehe davon aus, dass wir unsere Punkte behalten dürfen. Alles andere wäre eine Lex Wr. Neustadt.“