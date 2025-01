„Babygirl“: Erotischer Thriller mit Nicole Kidmann

Die niederländische Regisseurin Halina Reijn inszeniert nach Instinct und Bodies Bodies Bodies mit dem erotischen Psychothriller Babygirl erneut einen intensiven Kinofilm über gesellschaftliche Tabus, Machtspiele und Kontrollverlust, der mit alten Verhaltensmustern und Regeln aufräumt. Reijn, die auch das Drehbuch schrieb, beeindruckt mit einer genauen Figurenzeichnung und einem feinen Gespür für Details und schafft es immer wieder, auch mit der Erwartungshaltung der Zuschauer*innen zu spielen. In der Titelrolle stellt Nicole Kidman („Bombshell“, „Big Little Lies“) einmal mehr ihre außergewöhnliche Schauspielkunst unter Beweis. An ihrer Seite brillieren Antonio Banderas („Der Beste Film aller Zeiten“, Leid und Herrlichkeit) als ihr Ehemann Jacob und Harris Dickinson („Triangle of Sadness“, „A Murder at the End of the World“) als unverschämt souveräner Praktikant Samuel.