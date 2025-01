Paszek scheitert in Sunderland im Viertelfinale

Dabei erwischte die, an Nummer 369 der Weltrangliste geführte, Dornbirnerin den besseren Start in die Partie. Im fünften Game erspielte sich die 34-jährige zwei Breakbälle und nutzte in der Folge die zweite Chance zum 3:2. Ein Vorteil der nur kurz währte. Schon im nächsten Game gelang ihrer 22-jährigen Gegnerin (WTA-Nr. 541) das Rebreak. Danach schien Paszek ein wenig von der Rolle, haderte auch mit den Bedingungen in der Halle, musste erneut ihren Aufschlag zum 3:5 und in der Folge auch den ersten Satz mit 3:6 abgeben.