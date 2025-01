Bruder mit Holzprügel niedergestreckt

Seit Jahren kämpft der Angeklagte mit seinen Dämonen – Alkohol und Drogen. Diese tragen offenbar Mitschuld am aggressiven Verhalten und den daraus resultierenden Straftaten, die ihm in der Vergangenheit vier einschlägige Vorstrafen bescherten. Aus der jüngsten Verurteilung vom April 2023 sind noch zwölf Monate Haft offen. Im Falle eines Schuldspruchs in der aktuellen Causa droht ihm der Widerruf der damals zur Bewährung ausgesetzten Strafe. Angeklagt ist der Arbeitslose dieses Mal wegen Nötigung und Körperverletzung. Die Opfer sind seine Ex-Lebensgefährtin und sein Bruder. Betrunken und unter Einfluss von Benzodiazepinen taucht der Aggressive plötzlich in der Wohnung seiner Ex im Oberland auf, um Schulden bei ihr einzutreiben und seine Sachen zu holen. Es kommt zum Streit.