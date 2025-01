Mega-Sturm wütet in Irland und Großbritannien

Mit Rekordspitzen von bis zu 183 Kilometern pro Stunde wütet Sturm Éowyn in Irland und Teilen Großbritanniens. Für die Republik Irland gilt landesweit die höchste Warnstufe Rot. Am Flughafen Dublin wurden mehr als 200 Flüge gestrichen, in weiten Teilen des Landes stand auch der Bahnverkehr still. Mehrere Hunderttausend Gebäude haben keine Stromversorgung.