Leukämie besiegt: Bulls holen ehemaliges Toptalent

Die Kapfenberg Bulls gaben gestern die Verpflichtung des US-Amerikaners Andrew Jones (27) bekannt. Der 1,93 Meter große Texaner hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich: Er galt schon in seiner Jugend als riesiges Talent und stand in mehreren Highschool-Allstar-Teams. 2017 hatte er bereits nach seinem ersten College-Jahr die Möglichkeit, den Sprung in die NBA zu wagen. Jones entschied sich aber für einen Verbleib auf der Universität von Texas.