Klares Ziel

Die Krücken durfte Olivier wie geplant schon nach Weihnachten wieder wegstellen. Momentan stehen noch Therapie und Krafttraining auf dem Programm. Mitte Februar kann „Chris“ voraussichtlich schon ins Lauftraining einsteigen. Und für das Frühjahr hat er jetzt ein ganz klares Ziel. „Ich will schnellstmöglich wieder auf dem Platz stehen, ich bin extrem heiß auf mein Comeback“, kann es der ÖFB-Youngster kaum erwarten, „ich will der Mannschaft helfen, den Klassenerhalt in der dritten Liga zu schaffen. Aber ich habe auch noch mein großes Ziel im Hinterkopf – in dieser Saison noch mein Debüt bei den Profis feiern zu können!“