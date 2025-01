Im vergangenen Jahr mehr Wegweisungen

Mehr Beratungen als noch im Vorjahr

Aber nicht nur die Zahl der Betretungs- und Annäherungsverbote stieg 2024 an, auch die Zahl jener, die sich beim Gewaltschutzzentrum beraten ließen, wuchs. „Im vergangenen Jahr haben 1110 Betroffene unser Beratungsangebot in Anspruch genommen – das sind 67 Personen mehr als im Vorjahr“, berichtet Angelika Wehinger, die Leiterin des Gewaltschutzzentrums. Auch in diesem Fall geht die Expertin nicht von einer tatsächlichen Zunahme der Fälle von Gewalt aus: „Dieser Anstieg bedeutet nicht, dass häusliche Gewalt und Stalking zunehmen, sondern verdeutlicht den Erfolg der intensiven Präventionsarbeit. Menschen reagieren schneller und sensibler auf Gewalt,“ meint sie. Betroffene würden sich trauen, frühzeitig Unterstützung bei Polizei und Beratungseinrichtungen zu holen.