„Abgeschnittene“ Ohren: Es war ein Fuchs

Nun aber die Entwarnung: Am Mittwoch trafen die Ergebnisse der Untersuchungen ein. Die Analysen ergaben, dass bei allen drei betroffenen Schafen – dem toten Tier sowie den beiden verletzten – die DNA eines Fuchses an den Wundrändern nachgewiesen wurde. Der Anfangsverdacht der Tierquälerei hat sich somit nicht bestätigt. Die Verletzungen an den Schafen sind nachweislich tierischer Herkunft, wie die Polizei erklärt.