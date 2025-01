Elterlichen Gasthof abgefackelt: Sohn vor Gericht

Frustriert, betrunken und in dunklen Gedanken sei er gewesen, als der 21-jährige Wirtssohn am 1. August von einem Freund heimkam. Er sei hoch in sein Zimmer gegangen, um sich eine Zigarette zu holen. „Die hab' ich dann unten, beim Carport und Müllbereich, geraucht. Dabei war ich in Gedanken ganz woanders, nämlich bei meinem besten Freund, der sich davor erschossen hatte, und zwei anderen Freunden, die bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen sind“, so der Unbescholtene.