Traditionswirt zu den Flammen: „Mein Sohn schrie“

Feuerwehren im Großeinsatz

Es war nicht der einzige Großbrand, der in der Nacht die Florianis wachhielt. In Herzogsdorf brach gegen 20 Uhr in einem Abfallentsorgungsbetrieb Feuer aus. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Kurz vor Mitternacht heulten dann in Pfarrkirchen im Mühlkreis die Sirenen. Ein Holzstoß war lichterloh in Flammen gestanden.