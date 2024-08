Die Familie hält nach Brandstiftung zum Sohn

„Das Materielle ist jetzt wirklich unwichtig“ – bei einer Wirtsfamilie im Hausruckviertel gilt das Augenmerk derzeit vor allem dem Sohn. Er steht zwar in Verdacht, zweimal – fahrlässig oder absichtlich, das ist noch unklar – gezündelt und damit am 1. August das Gasthaus in Schutt und Asche gelegt zu haben, aber die Familie steht hinter dem 20-Jährigen. „Wichtig ist nur, dass es dem Buben gut geht“, sagt der 57-jährige Vater zur „Krone“, will sich aber zum Brand und dem Verdacht gegen seinen Sohn, der auf freiem Fuß ist, nicht weiter äußern.