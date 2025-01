Trump lässt Putin rätseln

Geradezu Misstrauen aus dem Kreml schlägt dem neuen US-Außenminister Marco Rubio entgegen. Er fällt durch Äußerungen auf, die ganz und gar nicht dem Trump-Klischee vom bevorstehenden Ausverkauf der Ukraine entsprechen. So stellt Rubio Russland und Ukraine auf die gleiche Ebene, wenn er in der Senatsanhörung angibt, man müsse notfalls Druck auf Kiew und auf Moskau ausüben. Unter dem Strich: Trump will nicht in die Geschichte eingehen als der Präsident, der die Ukraine verloren hat.