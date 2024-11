„X-odus“ der Twitteria: So funktioniert Bluesky

Vom „X-odus“ ist in Anspielung an die alttestamentarische Exodus-Geschichte über den Auszug der Israeliten aus Ägypten in der Twitter-Blase die Rede, auch in Österreich häufen sich die Abschieds-Postings. Das Ziel derer, die sich zum „X-odus“ erkoren sehen: Bluesky, das nächste Netzwerk von Twitter-Gründer Jack Dorsey, das so aussieht und funktioniert wie Twitter vor dem Besitzerwechsel. Was es dort gibt und ob es sich lohnt, sich anzumelden? Wir haben uns für Sie dort umgesehen.