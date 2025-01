Neben dieser Lärmschutzwand flog ein Schutzengel

Es muss zumindest ein Schutzengel in Bad Ischl in der Nacht zum Dienstag unterwegs gewesen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sein. Denn bei einem spektakulären Unfall, bei dem ein Pkw durch eine Lärmschutzwand brach und schwer demoliert wurde, blieb der Lenker so gut wie heil.