Onkel mit Hakenkreuztattoo versteckt Nichte (11)

Onkel bot Durchsuchung selbst an

Als Wiener Polizisten zuvor in der Wohnung des Onkels nach der vermissten 11-Jährigen suchten, behauptete der 30-Jährige zunächst, ihren Aufenthaltsort nicht zu kennen. Er bot eine Durchsuchung an, wurde dabei jedoch zunehmend aggressiv und beschimpfte die Beamten mehrfach.