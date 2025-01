Hier ließ ÖSV-Dame in Cortina die Weltelite stehen

In ihrer ersten vollen Weltcup-Speedsaison versucht sich Magdalena Egger heranzutasten. Mit Erfolg! Nachdem sie zum Auftakt in Beaver Creek im Super-G anschreiben konnte, ließ sie in Cortina ihre ersten Abfahrtspunkte folgen. Im Super-G am Sonntag blieb die Vorarlbergerin als 31. zwar ohne Punkte – Grund zur Freude hatte sie dennoch.